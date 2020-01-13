【另類指標】沈振盈：本周料反覆向淡

過去一周市況大幅波動，主要受美伊局勢緊張所致。地緣政治風險，令恒指曾跌穿28,000點關。隨着緊張局勢降溫，加上中國商務部確認，副總理劉鶴將於本周赴美，簽署首階段的貿易協議，令市場的情緒突然樂觀及亢奮起來，令到恒指大幅反彈，並重上28,600點水平。

然而，中美貿易協議的利好預期，早已經在過去數周的升市中充分反映。在臨近簽署前，投資者反而要防範市場趁好消息出貨。

若從玄學的角度反映，本周的日子先反覆後向淡，似乎今次的協議簽署，未必能夠帶動大市再向上升。特別是此刻距離農曆新年假期，只有兩星期，而近期的升市既急且狠，小心是因為內地資金趕着套現，刻意營造強勁的升勢。故此，在策略上宜保守一點，減少持倉，候回調後才作吸納。

本周每日的股市走勢預測，周一(乙卯日)為天干地支皆屬木，全木之局，市況反覆上落為主；而周二(丙辰日)則屬天干屬火地支屬土，火生土之局。周三(丁巳日)是天干地支皆屬火，全火之局，小心大市轉向；周四(戊午日)為天干屬土地支屬火，火生土之局，走勢向淡。最後周五(己未日)屬天干地支皆屬土，全土之局，淡勢持續。

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