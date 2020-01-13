港股升逾百點　騰訊重上400元　阿里創新高

港股高開過百點後升幅一度收窄至數十點，恒生指數於28,700點水平上落。國企指數升50點，主板成交150億港元。

兩大科企繼續炒上，騰訊曾突破400元大關，創400.6元的一年半高位，之後一度倒跌，低見397.4元。阿里巴巴升1%，突破220元，創220.4元上市新高，市值漲至4.7萬億元。

藍籌股個別發展，舜宇光學升2.2%表現最佳；長江基建升1.7%緊隨其後。萬洲國際跌1.8%，是表現最差藍籌。

其他重磅股窄幅上落，中國移動倒升0.8%；中國平安升0.7%；建設銀行升0.4%；滙豐控股無起跌；友邦保險偏軟。

比亞迪股份曾飆11%，高見43.1元，暫升幅收窄至6%，是表現最佳國指成分股。工信部部長苗圩表示，為穩定市場預期，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定。

【09:27】騰訊重上400元 阿里再創新高

美股道指上周五歷史性升破29,000關後倒跌，港股開市升134點，恒生指數報28,772點；國企指數高開60點，報11,327點。

資金繼續追捧大型科網股，騰訊升0.3%報400港元；阿里巴巴升0.8%，創219.8元上市新高。小米集團升0.9%報11.52元；美團點評跌0.3%報109.2元。

其他重磅股個別發展，友邦保險升0.6%；中國平安升1.1%；建設銀行升0.3%；滙豐控股跌0.6%；中國移動跌0.4%。

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