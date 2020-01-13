【專家點評】陳政深：洞悉港股向後 留意大市成交
2020年01月13日 10:00
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如無意外，中美兩國將於本周三(15日)簽訂首階段的貿易協議。事實上，屆時的簽字僅為儀式，但市場留意的，是有多少以及有那些企業出席撐場。事關中美兩國的企業在貿易問題上關係緊密，企業的支持，對貿談結果是實質支持，對企業本身亦必然正面。
另一個有機會困擾市場的因素是中東局勢，但縱使發生伊朗疑似擊落民航客機，以至美軍在區內設施受襲，市場情緒都未見恐慌。參考紐約期油及布蘭特期油的價差，數值正持續收窄，理論上如果中東地緣政局轉趨緊張，布蘭特期油的升幅會較紐約期油為大，令價差擴闊。目前的情況，正顯市場的風險胃納未受中東情況影響。
儘管宏觀上利好投資市場，但港股在技術上仍待動力突破，恒指28,900點的阻力仍大，暫時仍須觀察資金是否會整體性地流入股市，投資者可以大市成交能否處於千億元以上作指標。
觀察中的個股方面，久違的中航國際控股(00161)私有化似於有新進展，公司早前宣布，將於下月14日召開股東特別大會，表決私有化議案，假如通過75%出席獨立股東贊成、少於10%全體股東反對的門檻，並獲九成獨立股東接納，最快可在4月底完成整個私有化程序。
中航國際控股從事平板顯示屏、印製電路板、零售與消費品、國際工程及貿易物流業務等，各項業務似乎未具備協同效應或互補，令其股價一直大幅落後。公司去年10月提出私有化，作價9元，相對當時5元左右的股價，以及計及可轉債行使後每股7元左右的資產淨值有不少溢價，大股東似乎有一定誠意。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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