【專家點評】陳政深：洞悉港股向後　留意大市成交

如無意外，中美兩國將於本周三(15日)簽訂首階段的貿易協議。事實上，屆時的簽字僅為儀式，但市場留意的，是有多少以及有那些企業出席撐場。事關中美兩國的企業在貿易問題上關係緊密，企業的支持，對貿談結果是實質支持，對企業本身亦必然正面。

另一個有機會困擾市場的因素是中東局勢，但縱使發生伊朗疑似擊落民航客機，以至美軍在區內設施受襲，市場情緒都未見恐慌。參考紐約期油及布蘭特期油的價差，數值正持續收窄，理論上如果中東地緣政局轉趨緊張，布蘭特期油的升幅會較紐約期油為大，令價差擴闊。目前的情況，正顯市場的風險胃納未受中東情況影響。

儘管宏觀上利好投資市場，但港股在技術上仍待動力突破，恒指28,900點的阻力仍大，暫時仍須觀察資金是否會整體性地流入股市，投資者可以大市成交能否處於千億元以上作指標。

中航國際控股從事平板顯示屏、印製電路板、零售與消費品、國際工程及貿易物流業務等，各項業務似乎未具備協同效應或互補，令其股價一直大幅落後。公司去年10月提出私有化，作價9元，相對當時5元左右的股價，以及計及可轉債行使後每股7元左右的資產淨值有不少溢價，大股東似乎有一定誠意。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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