國家信息中心料今年中國GDP增長約6%

內地媒體引述中國國家信息中心經濟預測部預計，2019年第四季中國經濟下行壓力有所緩釋，全年國內生產總值(GDP)增長約6.2%，可以實現預期調控目標；預料2020年GDP增長6%左右，調控政策仍有空間。

該中心指出，在總需求難有明顯好轉、企業效益不佳、經營成本較高等影響下，工業生產將延續波動下行態勢，預計2020年規模以上工業增加值增長5.3%左右。投資增速將溫和回落，2020年固定資產投資料增長約5%；消費需求將保持總體平穩運行，預計2020年社會消費品零售總額增長8%左右。

進出口方面，全球經濟仍將延續下行態勢，外部需求不旺，中國出口面臨較大壓力。內地經濟下行壓力依然較大，進口需求難以明顯改善，預計2020年美元計價外貿出口及進口將分別下跌3%及跌5%。

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