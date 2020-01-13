【大行報告】美銀指中海油為板塊首選

該行指出，在很大程度上，中石油的股價背負其對其國家服務負擔的擔憂，如進口天然氣虧損及管道整合，故維持其目標價於4.9元。(該股暫跌0.25%，報4元)

美銀稱，中海油去年首3季產出按年升4.5%至3.678億桶油當量，與及新項目投產，上調其2019年至2021年各年產量預測2%至4%，至分別4.95億桶、5.3億桶及5.6億桶油當量；並預期公司油氣產量較預期強勁，為石油板塊首選。

該行又指，中海油擬上調每日產量，由每日130萬桶油當量，調升至2025年的每日200萬桶油當量，意味產量複合年增長率為6%。該行上調對其2019年至2021年盈利預測介乎6%至11%，目標價亦由15.1元調升至16.7元，重申「買入」評級。

該行認為，若中東緊張局勢升級，將會進一步推動運輸成本及重油價格上升，中資煉油行業的盈利或面臨下行風險，故下調其2019年至2021年盈利預測各15%、4%及6%，以反映對集團下游業務的審慎看法，評級亦由「買入」下降至「中性」，目標價由6.4元調低至5.4元。

中石油最新跌0.5%至3.99元；中海油升0.3%至13.64元；中石化跌0.8%至4.71元。

－－－－－－