港股格局：李偉傑料升至兩萬九有獲利回吐
2020年01月13日 11:00
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，如無意外，中美將在本周三(15日)簽署首階段貿易協議，但由於市場對此消息已有預期，若然細節方面未有太大驚喜，預期大市再升動力未必太大，料恒指短線有望挑戰29,000點，升至該水平或有獲利盤出現，支持位則由250天線約27,600點上移至28,000點。
他提醒投資者應留意後續的不明朗因素，包括中美在會談過後，在科技戰如5G發展方面會否進一步升級，料指數短期將在28,000至29,000點區間上落。
騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)近期表現強勢，兩隻股份現時均在挑戰心理關口。李認為，騰訊由上月初約325港元低位，一路抽高至400元水平，累積升幅已多，現價已升近405元，即早前南非大股東減持價位，或有較大拋售壓力。
至於阿里巴巴由11月底176元上市至今累升約26%，近期屢創新高，至今仍未言見頂，有機會見230元甚至240元。估值上，相對往績市盈率約42倍的騰訊，阿里巴巴往績市盈率約26倍，且冇蟹貨壓力，相對而言較具上衝動力。
另外，李又指，有消息指經營內地肯德基等餐飲品牌的百勝中國，考慮在香港上市。事實上，自阿里巴巴在香港上市後，陸續有多隻中概股來港上市，對香港交易所(00388)帶來正面幫助，令股價能上試較高位置，加上大市成交正逐步攀升，且股份趨多元化，對港交所股價有利，該股去年高位曾見286.2元，料該水平或有較大阻力，不妨先行減磅，趁調整再低位買入。
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