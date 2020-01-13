港股格局：李偉傑料升至兩萬九有獲利回吐

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，如無意外，中美將在本周三(15日)簽署首階段貿易協議，但由於市場對此消息已有預期，若然細節方面未有太大驚喜，預期大市再升動力未必太大，料恒指短線有望挑戰29,000點，升至該水平或有獲利盤出現，支持位則由250天線約27,600點上移至28,000點。

他提醒投資者應留意後續的不明朗因素，包括中美在會談過後，在科技戰如5G發展方面會否進一步升級，料指數短期將在28,000至29,000點區間上落。

至於阿里巴巴由11月底176元上市至今累升約26%，近期屢創新高，至今仍未言見頂，有機會見230元甚至240元。估值上，相對往績市盈率約42倍的騰訊，阿里巴巴往績市盈率約26倍，且冇蟹貨壓力，相對而言較具上衝動力。

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