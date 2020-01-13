港元拆息︰隔夜息回落至1.83厘
2020年01月13日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2厘以下，報1.83厘；1星期跌至2.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.16厘；3個月期企2.32厘水平。
13/1/2020
隔夜 1.83250厘
1星期 2.12607厘
2星期 2.18607厘
1個月 2.16411厘
2個月 2.23143厘
3個月 2.32530厘
6個月 2.36161厘
12個月 2.39625厘
10/1/2020
隔夜 2.37000厘
1星期 2.35929厘
2星期 2.22441厘
1個月 2.18851厘
2個月 2.24464厘
3個月 2.32696厘
6個月 2.38000厘
12個月 2.39732厘
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