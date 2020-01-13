港元拆息︰隔夜息回落至1.83厘

2020年01月13日 11:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2厘以下，報1.83厘；1星期跌至2.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.16厘；3個月期企2.32厘水平。
    13/1/2020
    隔夜 1.83250厘
    1星期 2.12607厘
    2星期 2.18607厘
    1個月 2.16411厘
    2個月 2.23143厘
    3個月 2.32530厘
    6個月 2.36161厘
    12個月 2.39625厘
    10/1/2020
    隔夜 2.37000厘
    1星期 2.35929厘
    2星期 2.22441厘
    1個月 2.18851厘
    2個月 2.24464厘
    3個月 2.32696厘
    6個月 2.38000厘
    12個月 2.39732厘
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。