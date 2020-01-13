港元拆息︰隔夜息回落至1.83厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2厘以下，報1.83厘；1星期跌至2.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.16厘；3個月期企2.32厘水平。

13/1/2020

隔夜 1.83250厘

1星期 2.12607厘

2星期 2.18607厘

1個月 2.16411厘

2個月 2.23143厘

3個月 2.32530厘

6個月 2.36161厘

12個月 2.39625厘

10/1/2020

隔夜 2.37000厘

1星期 2.35929厘

2星期 2.22441厘

1個月 2.18851厘

2個月 2.24464厘

3個月 2.32696厘

6個月 2.38000厘

12個月 2.39732厘

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