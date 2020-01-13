出口回暖？南韓本月前十天出口額按年增5.3%

南韓海關周一(13日)公布進出口數據，1月份首10天，出口額按年增加5.3%至133億美元，進口額按年增加5.7%至154億美元。貿易收支實現21億美元順差。

分項來看，半導體和石油製品出口分別增加11.5%和30.6%；乘用車、無線通信設備及汽車零部件則減少4.6%、4.8%及9.6%。進口方面，原油、石油製品分別增長40.7%、73%；機械類、煤炭、乘用車分別減少2.5%、36.5%、32.1%。

進出口國方面，南韓對越南、日本和中東地區出口分別增長11.7%、6%和45.3%；對中國、美國和歐盟分別減少3.5%、12%、5.9%。自中東、美國、澳大利亞、越南進口則分別增加30.1%、26.1%、9.2%和7.3%。

－－－－－－