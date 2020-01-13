【科網熱潮】散戶揸騰訊一周帳賺逾5%
2020年01月13日 11:36
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散戶Doniel
在香港上市的三大科企「ATM」持續強勢，阿里巴巴(09988)周一高位見222.8港元、美團點評(03690)曾見113.9元，同樣創上市新高；騰訊控股(00700)高位升至402元，創52周高位。科網股熱炒，有散戶成功買貨搭順風車，但亦有對後市較審慎的投資者，待局勢明朗一點才作部署。
散戶Doniel指：「我早一兩個禮拜買番騰訊控股，當時大約380元水平，依家每股帳面賺約20元。我暫時會持有住騰訊，見到近期走勢幾好，相信農曆新年前大市氣氛都會維持良好。我暫時未有阿里巴巴(09988)和美團點評(03690)，覺得現價有點高，會等一等先。」
散戶Anson表示：「近排美股頻頻創新高，我覺得港股都會跟住美股。不過我依家冇貨，暫時亦唔會買住，包括科技股都唔會諗住，因美伊關係仲係唔太穩定，想睇定啲先。」
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