【專家點評】周樂樂：春季行情熱度不減　業績期前作部署...

最近一周，A股的走勢整體偏強。申萬一級28個行業中，20個上漲，8個下跌。最強五大行業是計算機、電子、家用電器、食品飲料與休閑服務。盤面來看，市場資金偏好深證市場，流出上證市場；行業上側重於新興行業，資金流出傳統行業。可見，市場對經濟新動能行業繼續炒作，給予其更高的估值水平。

市場消息上，過去一周市場消息好壞不一。中國12月CPI按年升4.5%，比市場預期的4.7%為低。CPI增幅放緩主要受惠於豬價按月下跌，顯示政府紓緩豬價的措施開始看見成效。

另外，PPI按年跌0.5%，略差於預期的0.4%，但跌幅較前值明顯收窄，PPI拐點已經若隱若現。通脹壓力好轉，將留給政府更多逆周期調節的空間，繼續寬鬆可以期待。中美將於1月13日至15日簽署貿易談判第一階段協議，給市場留出一個中美貿易關係緩和的時機窗口。

全球局勢方面，美國與伊朗的衝突升溫，一度引起市場恐慌。在美國總統特朗普發表較溫和的全國講話後，全球恐慌情況有所減緩。特朗普表示美國雖然擁有精銳的軍隊並隨時可以作戰，但美國將主要以經濟手段制裁伊朗，不會主動開戰。市場普遍認為，在美國總統大選前特朗普不會輕舉妄動，以免影響選情。

市場對消息的敏感度在增加，韌性也在增加。伊朗高層被美軍刺殺與伊朗用導彈襲擊美國在伊拉克的軍事基地，市場對其反映一度極度恐慌，黃金與石油齊飆。美股、港股、A股等當天低開低走。當特朗普發表公開講話表示不會發動戰爭，市場重新開始走強，且個別市場創下近一年新高，顯示市場韌性增強。這與中國經濟數據出現好轉，環球央行量化寬鬆等利好因素有關。

行業上來看，科技板塊在過去一周的表現還是最為亮眼，新能源汽車板塊領跑大市，前期調整的差不多的消費電子和醫藥醫療開始出現回暖跡像。看上去是有資金在賭年報(業績期)行情，這是短線布局的一個方向。參考醫藥股龍頭長春高新公布業績預告後的走勢，2019年業績是明牌的優質股份無疑可以多加關注。

綜合來看，A股投資邏輯在「貨幣寬鬆與宏觀改善」，有利市場走強。目前消息紛擾給A股一個調整機會，預計目前A股春季行情熱度高漲，估計每一次回調都是給踏空盤更多的買入機會。若春季行情熱度繼續維持，有業績和邏輯支撐的科技股可作為短線布局。

與此同時，業績穩定、估值處於低位的保險、地產與基建板塊仍然可以繼續參與，因為這類股票的性價比和安全邊際相對其他熱門板塊更高。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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