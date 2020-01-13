【午市重點睇】美匯偏軟 人民幣呈強
2020年01月13日 12:03
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●美匯指數跌至97.34，離岸人民幣(CNH)高見6.8963，為去年7月以來高位，港匯報7.7691，美元兌日圓報109.62，歐元漲至1.113，英鎊低企1.3038。金價跌至1,556美元。布油處64.97美元，紐油升上59美元。道指期貨升76點。
●恒生指數半日升235點或0.82%，報28,874點。科網股炒上，阿里巴巴及美團點評半日漲2%及3.4%，騰訊亦升0.65%，企穩400元樓上。https://bit.ly/3a5LqAc
-比亞迪股份曾飆11%，新能源汽車補貼保持穩定。
-維達國際發盈喜，股價曾漲逾7%。
-順龍控股曾飆64%。
-雲裳衣停牌。
-新股專輯：文業1.06元定價，天泓文創超購14倍。
-【大行報告】美銀指中海油為板塊首選。
●港股格局：李偉傑料升至兩萬九有獲利回吐。 https://bit.ly/2uISMJT
●【科網熱潮】
-植耀輝建議「ATM」持重貨可先減磅。 https://bit.ly/30dVAKC
-黃國英指泡沫再起，基金怕執輸焗買ATM。 https://bit.ly/2uIUivz
●【即市分析】
-阿里巴巴股價會繼續放紙鳶？ https://bit.ly/2tUcuSi
-碧桂園服務強勢可追。 https://bit.ly/36NtSaf
●【專家點評】
-古勝：春節前內需股仲有得升？ https://bit.ly/2tRMSph
-御峰理財：買金還是買油好？ https://bit.ly/30ge1yv
-陳政深：洞悉港股向後，留意大市成交。 https://bit.ly/2NiIhDo
-周樂樂：春季行情熱度不減，業績期前作部署... https://bit.ly/35R4KOd
●【股民熱話】港股頻現「抽水」，升浪已見頂？ https://bit.ly/30cqzXy
●【外匯點評】陳健豪：金價調整，止蝕位1,530美元。 https://bit.ly/2tRVdcI
●【另類指標】沈振盈：本周料反覆向淡。 https://bit.ly/35MsB1B
●財庫局劉怡翔：ETF互聯互通可能今年啟動。 https://bit.ly/36Mb1Mw
●A股快報：滬綜指半日僅升1點或0.06%，報3,094點。 https://bit.ly/36YlTqZ
●國家信息中心料今年中國GDP增長約6%。
●搶攻內地！傳高盛未來5年擬將中國員工倍增。 https://bit.ly/30dFj8o
●亞洲股市：韓澳股個別發展，日股休市。
-台股升0.6%，新台幣漲至年半高位。
●菲律賓塔阿爾火山噴發，金融市場休市。
●人民幣兌每美元中間價為6.9263，較上日上調88點子。
-人行連續第14日不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續升，重上2厘。
●港元拆息︰隔夜息回落至1.83厘。
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