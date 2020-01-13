【午市重點睇】美匯偏軟　人民幣呈強

●美匯指數跌至97.34，離岸人民幣(CNH)高見6.8963，為去年7月以來高位，港匯報7.7691，美元兌日圓報109.62，歐元漲至1.113，英鎊低企1.3038。金價跌至1,556美元。布油處64.97美元，紐油升上59美元。道指期貨升76點。

-比亞迪股份曾飆11%，新能源汽車補貼保持穩定。

-維達國際發盈喜，股價曾漲逾7%。

-順龍控股曾飆64%。

-雲裳衣停牌。

-新股專輯：文業1.06元定價，天泓文創超購14倍。

-【大行報告】美銀指中海油為板塊首選。

●【科網熱潮】

●【即市分析】

●【專家點評】

●國家信息中心料今年中國GDP增長約6%。

●亞洲股市：韓澳股個別發展，日股休市。

-台股升0.6%，新台幣漲至年半高位。

●菲律賓塔阿爾火山噴發，金融市場休市。

●人民幣兌每美元中間價為6.9263，較上日上調88點子。

-人行連續第14日不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續升，重上2厘。

●港元拆息︰隔夜息回落至1.83厘。

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