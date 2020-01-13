【瑞銀推介】百威遭唱淡創新低 留意價外PUT輪
2020年01月13日 12:13
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：百威亞太上巿初期升至32.65港元高位後無以為繼，之後季度業績令巿場失望並失守30元關口後形成較弱走勢，其後反覆向下並於去年底失守招股價27元。
自11月中由30元關口下跌以來，百威出現陰燭的交易日遠多於陽燭，反映沽壓頗大，而過去3個交易日因為被大行唱淡而跌勢轉急。目前巿場7隻百威PUT輪中，僅得瑞銀的(12591)仍然是價外，提供最高的有效槓桿，投資者如繼續看淡百威，可留意12591，行使價23元，2020年5月到期，有效槓桿約4.8倍。
相反如果逆巿博百威反彈，應以貼價、低街貨證為先，以增加CALL輪的敏感度及減少受「蟹貨」的供求影響，巿場的百威CALL輪中，又以瑞銀的(11274)最為貼價，街貨亦低。所以投資者如博百威反彈，可考慮最貼價CALL輪11274，行使價25.58元，2020年3月到期，有效槓桿約9.2倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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