國瑞置業去年實現簽約銷售額增長9%
2020年01月13日 12:13
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國瑞置業(02329)公布，於2019年12月實現簽約銷售額約45.76億元人民幣(下同)，按年下跌38.7%；建築面積簽約銷售量約292,468平方米；簽約平均售價約每平方米15,647元。
去年全年實現簽約銷售總額約239.15億元，按年增9.13%；建築面積簽約銷售量約127.801萬平方米；簽約平均售價約每平方米18,713元。
至於投資物業租賃方面，去年12月實現投資物業租賃合同簽約額約6,000萬元，按年增3.61倍；簽約出租面積約8,494平方米。該等投資物業租期由1年至7年不等。去年全年實現投資物業租賃合同簽約額約8億元，按年跌45.28%；簽約出租面積約96,188平方米。
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