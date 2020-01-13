信達生物：達伯舒聯合治療肺癌研究達預設主要研究終點
2020年01月13日 12:16
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信達生物(01801)公布，與禮來製藥共同開發的創新PD-1抑制劑達伯舒®(信迪利單抗注射液)的一項在中國3期臨床研究(ORIENT-11)－達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合力比泰®(注射用培美曲塞二鈉)和鉑類用於一線治療無EGFR敏感突變或ALK基因重排的晚期或復發性非鱗狀非小細胞肺癌(nsqNSCLC)期中分析達到預設的主要研究終點。
基於由獨立資料委員會(IDMC)進行的期中分析，達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合力比泰®(注射用培美曲塞二鈉)和鉑類對比安慰劑聯合力比泰®(注射用培美曲塞二鈉)和鉑類，顯著延長無進展生存期(PFS)，達到預設的優效性標準，信迪利單抗的安全性特徵與既往報導的研究結果一致，無新的安全性信號被確認。
根據獨立資料委員會(IDMC)建議，信達將在近期與禮來啟動就向國家藥品監督管理局遞交註冊申請的討論。
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