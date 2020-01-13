恒指公司就WVR及第二上市公司應否「染藍」諮詢

恒指公司同時公布，2020年2月份之指數檢討開始，第二上市的大中華非同股不同權公司亦會被納入到恒生綜合指數的選股範疇。假若有公司因此被納入至恒生綜合指數，有關變動將於2020年3月6日收市後實施，3月9日起生效。

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