恒指公司就WVR及第二上市公司應否「染藍」諮詢
2020年01月13日 12:34
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隨着香港交易所(00388)近年引入同股不同權(WVR)及「第二上市」架構，投資者一直關注這些公司何時可以納入恒生指數(即俗稱染藍)。恒生指數有限公司周一(13日)發出諮詢文件，探討恒指應否納入WVR公司及第二上市公司，同時處理恒指的定位、恒指中金融行業比重的情況，以及其他和國企指數相關事宜。諮詢截止日期為3月13日，預計5月會有結果。
資料顯示，截至2019年底，合共有三間WVR公司在港上市，包括小米集團(01810)、美團點評(03690)及阿里巴巴(09988)，分別於2018年7月9日、9月20日及2019年11月26日上市。截至目前為止，三家公司市值分別約2,837億、6,575億及47,649億元。
恒指公司同時公布，2020年2月份之指數檢討開始，第二上市的大中華非同股不同權公司亦會被納入到恒生綜合指數的選股範疇。假若有公司因此被納入至恒生綜合指數，有關變動將於2020年3月6日收市後實施，3月9日起生效。
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