美財長：波音737 MAX危機勢拖累經濟增長

美國飛機生產商波音公司旗下737 MAX客機因涉及兩宗嚴重空難，去年全球停飛至今。外電報道，美國財政部長姆紐欽表示，波音為該國最大出口商之一，但發生737 MAX客機的危機，毫無疑問地將拖累美國經濟增長，料影響經濟增長下跌0.5個百分點。

他續稱，今年預期美國經濟增長約2.5%至3%，但由於波音公司事件，令有關數字或更接近2.5%。

美國經濟仍處於有紀錄以來持續時間最長的經濟擴張之中，不過一些經濟學家預計，未來12個月美國經濟增長將放緩，並可能陷入衰退。

波音737系列客機為旗下最暢銷機型，但近年接連發生空難。兩架737 MAX客機在2018至2019年初的5個月內先後墜機，兩次空難共造成346人死亡。公司去年底宣布1月起暫停生產737 MAX系列客機。

事實上，公司停產的決定可能觸發900家提供引擎、機身及其他部件製造商的裁員潮，甚至阻礙美國未來數月的經濟發展，導致貿易平衡惡化。為波音737 Max製造機身的Spirit Aerosystems此前宣布將在堪薩斯州威奇托的工廠裁員2,800人，並警告其他公司可能也會面臨裁員。

雖然波音暫未計劃裁員，並在上周將約3,000名737 Max員工重新分配到公司其他部門的計劃，當中包括777X和767飛機項目，但737 Max危機影響使公司市值減少逾500億美元，一些航空公司損失逾10億美元。

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