【瑞通推介】比亞迪急升一成　認購證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：中國商務部副總理劉鶴周一(13日)開始率團訪問華盛頓，簽署首階段貿易協議。美國上月非農就業職位增長低於市場預期，道指上周五(10日)曾升穿29,000點大關，但未能企穩，收報28,823點，跌133點或0.4%。

恒指上周五收報28,638點，升77點或0.2%，全周累計升186點，連升6周。周一早段重上28,800點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,000萬元，反映投資者繼續預期後市將見調整。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福上周六(11日)透露，「刀片電池」將於今年3月首次量產，「刀片電池」體積比能量密度比傳統鐵電池提升50%。該股股價裂口高開8.5%後，曾最多飆升逾11%，高見43.1元之近5個月高位，其後升幅於6至7%左右，成交急增。

騰訊控股上周五收報398.6元，漲2.2%，成交額增至100億元之上。市場近期熱炒科技股，該股周一早段繼續向上，升穿400元關口，創52周高，後市有機會挑戰大股東Naspers於2018年的配售價405元。上周五有11.78億元北水淨買入該股，為港股通淨買入最多的股份。輪證資金流方面，上周五分別有超過1,500萬和2,200萬元淨流入其好倉和淡倉。

內房股融創中國上周五同樣獲北水垂青，錄11.24億元北水淨流入。集團宣布折讓配股籌約80億元，股價上周五收挫4.3%，報44.6元，低位曾見43.65元，但守配股價42.8元。周一早段曾反彈逾1%，重返45元之上，其後升幅稍收窄。輪證資金流方面，上周五有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有128萬元淨流出。

阿里巴巴連日創香港上市新高，上周五收升1.1%在218元，周一早段繼續破頂，升穿220元關口，暫連升3日，14日RSI進入超買水平。上周五有逾970萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有23萬元淨流入。

新鴻基地產借出元朗東頭地皮，興建過渡性房屋。股價上周五以全日高位119元收市，企穩主要平均線之上，當日有92萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有20萬元淨流入。

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