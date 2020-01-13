【專家分析】盧楚仁：人民幣升勢未完　惟前景悲觀

中美即將簽署首階段貿易協議，刺激人民幣匯價顯著上漲，周一(13日)一度升破6.9關口，創逾5個月新高。在岸人民幣(CNY)最新報6.9009兌每美元，按日升281點子，離岸人民幣(CNH)則報6.8987，每百港元可兌88.4元人民幣。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，市傳中方赴美的代表團中，人民銀行行長易綱亦在列，市場正炒作兩國有機會簽訂匯率協議，以促使人民幣升值，預計未來兩日炒風持續，並挾高人民幣至6.87。不過有關消息僅屬短期因素，周三(15日)中美簽署協議後，人民幣或回吐至7.05窄幅上落。

長期而言，盧對人民幣前景悲觀，認為內地經濟出現滯脹，加上人行貨幣政策偏向寬鬆，為人民幣帶來貶值壓力。此外，他指中美簽署首階段協議後，即將啟動第二階段談判，惟美國總統特朗普曾明言，或於11月大選後才完成協議，預計過程中雙方將再擺出強硬姿態，利淡人民幣表現，下半年有機會跌至7.2算。

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