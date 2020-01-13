港府強調聯匯及金融體系穩健 不會實行外匯管制

財政司司長陳茂波出席論壇表示，踏入新一年，香港仍面臨着不少挑戰，市場尤其關注最近社會局勢如何影響香港金融市場，以及關注資金是否外流，並指港府理解有關擔憂。

他強調，儘管香港內部面對挑戰，香港聯繫匯率及金融體系仍十分穩健，而按照《基本法》第112條，香港保障資金的流動和進出自由，不會實行外匯管制政策。

直至2019年11月底，香港存款高達1.8萬億美元，他認為充分反映香港金融系統及法律框架的穩健程度，去年香港新股集資規模冠絕全球，更為全球最大離岸人民幣中心，香港的稅務安排亦令香港成為最要的資產及管理中心。

他指，香港持續為內地及世界各地的橋頭堡，協助中國及世界開展業務，當中提供資本及帶來機遇。

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