【大行報告】滙豐環球：未來半年港樓價及舖租睇跌

滙豐環球研究報告指出，由於本地經濟疲弱以及旅遊相關行業現下滑，預期今年上半年將為香港房地產市場的「困難時期」。該行料，未來6個月內住宅樓價以及零售店舖租金均錄得5%至10%跌幅，至於寫字樓則跌3%至5%。

不過，該行認為有關負面因素已在估值上反映出來，而且本地房策變得寬鬆，港府亦推出四輪刺激措施穩經濟，為樓市提供了良好支撐之餘，亦為投資者帶來投資機會。

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