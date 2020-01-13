【大行報告】滙豐環球：未來半年港樓價及舖租睇跌
2020年01月13日 14:00
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滙豐環球研究報告指出，由於本地經濟疲弱以及旅遊相關行業現下滑，預期今年上半年將為香港房地產市場的「困難時期」。該行料，未來6個月內住宅樓價以及零售店舖租金均錄得5%至10%跌幅，至於寫字樓則跌3%至5%。
不過，該行認為有關負面因素已在估值上反映出來，而且本地房策變得寬鬆，港府亦推出四輪刺激措施穩經濟，為樓市提供了良好支撐之餘，亦為投資者帶來投資機會。
從估值角度看，該行較看好寫字樓，多於零售及住宅。該行指出，去年阿里巴巴(09988)來港第二上市，反映金融市場仍具吸引力，對寫字樓業主構成利好。
該行看好收入來源多樣化的公司，將香港置地、冠君產業信托(02778)和九龍倉置業(01997)的投資評級由「持有」上調至「買入」；將信和置業(00083)、和會德豐(00020)的評級下調至「持有」；至於恒基地產(00012)、希慎興業(00014)以及朗廷酒店(01270)則被降至「減持」評級。
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