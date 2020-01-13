樓價UPDATES：新盤向隅客火速回流購屯門盤

新盤銷情帶動，二手市場連錄向隅客入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角柏蔚山3座低層D室，實用面積548方呎，一房間隔，業主怕過年後才租出單位，於是減價以26,000元將單位租出，實用呎租47元，租金屬近期新低，原業主於2019年4月以1,449萬元買入單位，持貨1年，租金回報2.2厘。

●灣仔壹環極高層C室，實用面積465方呎，一房間隔，望城市景，以27,000元租出，實用呎租58元，租客曾參觀其他地區的租盤，以相同預算可租住兩房單位，但最終仍選擇區內的一房單位，原業主於2012年3月以983萬元買入，持貨8年，租金回報3.3厘。

●鰂魚涌南豐新邨錄本月首宗成交，單位4座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望園景，近日由叫價730萬元，減價至708萬元獲承接，減價22萬元或約3%，實用呎價約18,107元，原業主約於2011年4月以約363萬元購入，持貨約9年，現轉手帳面獲利約345萬元，物業升值約95%。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒1月暫錄約7宗買賣，其中屋苑6座高層B室，實用面積554方呎，三房間隔，用家以1,030萬元購入，實用呎價約18,592元，原業主於2007年7月斥資約365萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約665萬，升值逾1.8倍。

●九龍塘布力架街30號地下連花園特色戶，實用面積1,173方呎，三房連套房間隔，現連同車位以45,000元租出，實用呎租38元，新租客見單位擁大花園，放盤罕有，即拍板承租，業主則於2013年以2,550萬元連車位入市，現租出可享2.1厘租金回報。

●牛頭角淘大花園A座高層6室，實用面積390方呎，兩房間隔，同區客睇樓後隨即入市，前後僅約30分鐘，成交價613萬元，實用呎價15,718元，上址原業主於2006年9月斥資124.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約488.2萬元，升值近4倍。

●茶果嶺麗港城本月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約13,800元，新近錄得3座中層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，剛以743萬元易手，實用呎價14,371元，原業主於2004年11月以173萬元買入，持貨逾15年，轉手帳面獲利570萬元離場，單位升值約3.3倍。

●將軍澳居屋浩明苑中層22室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望園景，原業主叫價550萬元，放盤約7個月後，終在近日以已補地價518萬元沽出，實用呎價約11,693元，原業主在2010年12月以約203萬元買入，持貨9年，現沽出轉手帳面獲利約315萬元，賺價逾1.5倍。

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新界區

●東涌錄今年首宗千萬元成交，昇薈3座中層E室，實用面積962方呎，三房連套房及連工人套房間隔，景觀開揚，新近以1,000萬元成交，實用呎價1,0395元，新買家同時斥資130萬元購入一個車位，新買家為本地家庭，首次置業，見樓市氣氛好轉，決定趁早入市，安心過年，原業主則於2015年3月以824.4萬元以公司名義購入，另以95萬元購入車位，是次將單位及車位一併沽出，帳面獲利210.6萬元或23%。

●天水圍新盤向隅客火速回流二手市場，屯門雅都花園C座低層A室，實用面積426方呎，兩房間隔，以492.5萬元沽出，實用呎價11,561元，新買家為上車客，早前已入票認購天水圍大型新盤，可惜兩輪銷售均未成功中籤，深知新盤向隅者眾，為免遲買價錢被搶貴，爽快拍板承接，原業主於2017年1月以370萬元購入，持貨剛滿3年隨即沽出單位，帳面獲利122.5萬元或33%。

●元朗世宙1座低層D室，實用面積426方呎，兩房間隔，原業主於去年12月放盤叫價630萬元放售，新近獲天水圍新盤向隅客議價至620萬元承接，實用呎價14,554元，原業主於2015年12月以521萬元購入上址，是次轉手帳面獲利99萬元或14%。

●元朗偉發大廈中層B室，實用面積約464方呎，三房間隔，今年1月頭開始放售，業主原開價569萬元，經議價後微減6萬元或約1%，終以563萬元成交，實用呎價約12,134元，原業主於2013年8月以339.8萬元購入，持貨6年，現轉手帳面獲利約223.2萬元，物業升值約66%。

●粉嶺牽晴間1月暫錄2宗成交，最新錄得11座中層H室單位，實用面積388方呎，兩房間隔，以536萬元獲承接，實用呎價13,814元，原業主則於2011年以215萬元購入，持貨9年，是次沽出帳面獲利321萬元，單位升值約1.5倍。

●粉嶺囍逸2座中層J室，實用面積約503方呎，兩房戶連儲物房間隔，終以680萬元成交，實用呎價約13,519元，原業主在2016年6月以約523.4萬元買入，持貨至今約4年，轉手帳面獲利約156.6萬元，物業價值升幅約30%。

●馬鞍山天宇海6B座中層A室，實用面積736方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,046.8萬元易手，實用呎價14,223元，新買家為用家，原業主於2010年以638萬元購入單位，持貨10年，沽出單位帳面獲利約408.8萬元離場，單位升值約64%。

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