內地去年汽車產銷量俱跌約8%　仍為全球最大市場

中國汽車工業協會公布，內地去年全年汽車銷量2,576.9萬輛，按年跌8.2%，單計去年12月銷量則按年下降0.1%；去年全年新能源汽車銷量按年下降4%，為10年以來首次下跌，單計去年12月新能源汽車銷量為16.3萬輛，按年下降27.4%。

產量方面，去年全年完成2,572.1萬輛，按年下降7.5%。不過，無論產銷量，仍繼續蟬聯全球第一。

工業和信息化部部長苗圩日前表示，去年內地新能源汽車產銷量超過120萬輛，新能源汽車長期向好的發展態勢沒有改變。他又指，自去年11月起，新能源汽車產銷量已逐步恢復到取消補貼前的水平，呈現向好迹象。與此同時，新能源汽車產品品質顯著提升，中高端車型市場份額不斷提高，產業結構持續優化，落後企業加速淘汰，優勢企業加快「走出去」步伐。

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