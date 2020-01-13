【大行報告】摩通降目標價 百威亞太創上市新低
2020年01月13日 14:53
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繼高盛上周發表報告將百威亞太(01876)目標價由37港元降至34元後；摩根大通指出，其去年第4季於中國及韓國的銷售勢頭雖然均由去年第3季有所復甦，但步伐較預期慢，並相信韓國復甦前景的信心低於中國。
摩通認為，在中國內地方面，去年第4季的表現或最差，預期隨着需求復甦及低基數效應下，估計其2020年EBITDA將按年增14%。至於韓國市場因宏觀經濟、市場競爭，以及去槓桿化等因素，預計其去年第4季EBITDA表現將按年下跌38%。
該行表示，目前假設銷售放緩及經營去槓桿化，將百威亞太2019至2021年的EBITDA預測下調3至10%，目標價亦由34元下調至32元，維持「增持」評級，對其中長期前景保持樂觀。
該股周一(13日)曾挫4.5%，低見24.4元，創上市新低。
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