【大行報告】摩通降目標價　百威亞太創上市新低

摩通認為，在中國內地方面，去年第4季的表現或最差，預期隨着需求復甦及低基數效應下，估計其2020年EBITDA將按年增14%。至於韓國市場因宏觀經濟、市場競爭，以及去槓桿化等因素，預計其去年第4季EBITDA表現將按年下跌38%。

該行表示，目前假設銷售放緩及經營去槓桿化，將百威亞太2019至2021年的EBITDA預測下調3至10%，目標價亦由34元下調至32元，維持「增持」評級，對其中長期前景保持樂觀。

該股周一(13日)曾挫4.5%，低見24.4元，創上市新低。

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