外媒分析：為何港元近月走勢異常？有何啟示？

港元兌每美元目前仍徘徊7.77水平，處於7.8「分水嶺」的強方水平，與社會經濟狀況可謂形成鮮明對比。一般而言，經濟狀況較弱，貨幣理應亦偏弱。就此，美國財經媒體彭博指，對近幾個月港元走勢「逆轉」的評價是：可能是某些事情即將發生的信號。

【貸存比率飆 銀行閒錢少】

摩根士丹利稱，港元走勢逆轉顯示出香港流動性狀況出現結構性緊張。在貸存比率急增至2002年以來最高水平後，香港銀行業手頭的閒置資金大減，使銀行間的現金池變小，而市場對港元又有潛在的高需求，令本地短期利率可能會更頻繁地大幅波動。

數據顯示，香港銀行同業拆息(Hibor、即銀行間的貸款利率)從去年12月中旬以來的波動尤為劇烈，推動港元在一個月內累升近0.8%。分析員最初將港元突然轉強歸咎於年底銀行的季節性現金需求和早前的淡倉平倉，令市場搶港元。不過，若是「年結因素」，港元到了今年1月理應回落，惟目前仍然保持強勢，上周更升至2017年初以來最高；相比之下，幾個月前仍在弱方兌換保證水平徘徊。

【金管局放水後 Hibor仍偏高】

就在上個月，香港金融體系流動性異常緊張，以至於銀行不得不更多地求助於金管局，以獲取短期資金，當局則在去年12月31日通過貼現窗，借出了一年多以來最大規模的資金。自此以後，Hibor雖然微跌，但仍高於美元利率，反映市場仍偏向「水緊」。

目前港元隔夜和1星期拆息分別報1.8325厘和2.12607厘，1個月拆息及3個月拆息為2.16411厘及2.3253厘，與美元Libor息差平均約0.49厘。

流動性趨緊的另一個迹象是銀行體系結餘很少。過去兩年，銀行體系總結餘大跌了70%。其中，大部分錢被金管局用於捍衛聯繫匯率制度，因港元屢次觸及7.85。

更糟糕的是，近年香港銀行業的貸存比率飆升，據官方數據顯示，去年11月已激增至90%，為接近2002年3月以來最高，主因是社會動盪引發經濟衰退，令2019年港元存款出現十多年以來最小增幅。

【中資企業增持港元避險】

由於香港現金池縮小，遇上市場對港元需求有增長，於是出現了港元自去年12月以來飆升的局面。舉例來說，內地投資者必須先買入港元，再通過「港股通」購買香港股票。此外，去年11月阿里巴巴在香港上市後，更多的中資公司考慮跟隨。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔稱，由於擔心貿易緊張局勢可能再升級，一些中資企業現在可能更願意持有港元，而非美元，令香港的流動性正在發生「結構性變化」。

事實上，港元拆息居高不下，令港元帶來亞洲最佳套利機會。摩根士丹利策略師Chun Him Cheung表示，流動性收緊及短期借貸成本波動加劇，將導致港元出現「更波動、更難預測的走勢」。

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