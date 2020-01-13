耶倫：不太支持負利率　料中美局勢短期趨緩和

美國聯儲局前主席耶倫出席香港一個金融論壇午餐會上表示，目前並未清晰美國的立法和執法機構會否支持推行「負利率」，就最近數次討論而言，聯儲局似乎沒有打算引入。

耶倫坦言，負利率對於銀行系統而言，屬於較負面的金融工具，認為應透過分層制度去保護銀行，而非統一對存放於央行的銀行儲蓄收取費用，擔心一旦推行負利率，會對美國產生負面影響，故對啟動這項工具並非特別熱情。當論及量化寬鬆(QE)，她指「退市」無可能不會令經濟沒有波動，惟美國已退出部分應急措施，過渡順利。

對於中美貿易局勢的看法，她指雙方將於日內(1月15日)簽署首階段談判協議，預期中美未來有望重啟戰略對話，包括回復過去一年兩度的戰略對話，認為非敵對的談話有助緩和兩國貿易關係，但坦言若再加徵關稅，會對美國消費者帶來甚大影響。另她認為，中美關係仍然面對不確定性，這種情況不會消除，未來或會更複雜，包括補貼、人工智能、5G等範疇，對全球亦會產生很大影響。

她又指，其退任聯儲局主席一職已兩年，惟仍密切留意環球貨幣政策的發展，認為美國總統動用個人權力影響聯儲局的決策並不理想，強調獨立的金融財政政策運行實為重要，不應加入政治因素，否則會令貨幣政策出現偏差。她認為聯儲局官員有能力作出決策，並讚揚現任主席鮑威爾做得很好。

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