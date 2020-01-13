沙田御龍山商場連9車位招標 　下月21日截止

仲量聯行稱，以公開招標方式出售沙田御龍山商場連9個商業車位，截標日期為2020年2月21日午12時正。

御龍山商場位於沙田樂景街28號，毗鄰港鐵火炭站，人流暢旺，加上區內豪宅林立，商舖租賃市場一向不乏承接，商場出租率一直高企，當中不乏個人護理連鎖店、大型超市及食肆等實力雄厚的租戶。隨着鄰近地區新住宅項目相繼落成，區內零售需求有望進一步上升，令商場發展潛力更上一層樓。

是次出售的物業包括兩層商場連9個商業車位，為少數設有街舖的地區商場，面向火炭港鐵站，人流有保證。兩層商場總建築面積約28,771方呎，物業將以「現狀」及連現有租約出售。

仲量聯行資本市場部資深董事鄧錫衡表示，雖然本地社會事件和經濟不明朗因素令整體投資氣氛轉弱，但受惠於民生消費維持穩定，地區商場出租率仍然偏高，每年租金亦均錄得溫和增長，故防守性不俗。

是次出售的地區商場坐落沙田著名高檔住宅地段，交通便利，加上鄰近沙田工業區、沙田鐵路大樓，以及沙田馬場，可匯聚龐大人流，區內豪宅住戶的消費能力亦相對較高，故長遠物業投資價值具吸引力。相信是次招標出售，將深受投資者青睞。

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