歐股早段微升 專家警告美伊局勢較中美更重要
2020年01月13日 16:03
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中美將於周三(1月15日、香港時間周四凌晨0時30分)簽署首階段貿易協議，惟伊朗示威浪潮持續，投資者偏向審慎，歐洲股市早段升幅輕微。英國富時100指數報7,607點，升19點或0.26%；德國DAX指數報13,519點，升35點或0.27%；法國CAC指數報6,042點，升5點或0.09%。
英國前外交官、商業顧問公司Alavan Business Advisory主管Alastair Newton表示，對投資者來說，2020年美伊局勢的發展將較中美貿易戰更重要，主要是伊朗仍有機會向美國作出報復，尤其是網絡攻擊。
他指出，美伊惡劣的關係會每況愈下，目前沒有迹象顯示，雙方可尋求外交途徑解決衝突。
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