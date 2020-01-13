【市後重點睇】港匯低見7.7723　道期續揚

美匯指數處97.3水平，離岸人民幣(CNH)報6.8986，港匯跌幅擴大，低見7.7723，美元兌日圓報109.6。歐元兌美元報1.1123，英鎊跌穿1.3關。金價報1,552美元。布油升越65美元，紐油報59.12美元。道指期貨升79點。

●市後關注點

-17:30 英國11月工業生產、國內生產總值(GDP)

-20:00 印度12月消費物價指數

-●【科網熱潮】

-散戶揸騰訊一周帳賺逾5%。

-A股或受惠！富時羅素下月披露旗下指數評審結果。

●亞洲股市：韓股升1%，台股漲0.7%。

●耀才證券延長暗盤交易時段1小時。

●美財長：波音737 MAX危機勢拖累經濟增長。

●恒指公司就同股不同權(WVR)及第二上市公司應否「染藍」諮詢。

●內地去年汽車產銷量俱跌約8%，仍為全球最大市場。

●耶倫：不太支持負利率，料中美局勢短期趨緩和。

●封利是注意！滙豐50元及20元新鈔周二起可兌換。

●新盤專輯：

-長沙灣WEST PARK料周內開價，最快下周賣。

-WEST PARK兩房裝修示範單位首曝光。

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