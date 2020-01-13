【市後重點睇】港匯低見7.7723　道期續揚

2020年01月13日 16:14
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數處97.3水平，離岸人民幣(CNH)報6.8986，港匯跌幅擴大，低見7.7723，美元兌日圓報109.6。歐元兌美元報1.1123，英鎊跌穿1.3關。金價報1,552美元。布油升越65美元，紐油報59.12美元。道指期貨升79點。
    ●市後關注點
    -17:30 英國11月工業生產、國內生產總值(GDP)
    -20:00 印度12月消費物價指數
    ●恒生指數全日升316點或1.11%，報28,954點，主板成交1,118億元。騰訊升1.96%，收報406.4元，為全日高位。https://bit.ly/3a5LqAc
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    ●【專家分析】盧楚仁：人民幣升勢未完，惟前景悲觀。https://bit.ly/2FK6SNu
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    ●耀才證券延長暗盤交易時段1小時。
    ●美財長：波音737 MAX危機勢拖累經濟增長。
    ●恒指公司就同股不同權(WVR)及第二上市公司應否「染藍」諮詢。
    ●內地去年汽車產銷量俱跌約8%，仍為全球最大市場。
    ●耶倫：不太支持負利率，料中美局勢短期趨緩和。
    ●外媒分析：為何港元近月走勢異常？有何啟示？https://bit.ly/35MuKKI
    ●封利是注意！滙豐50元及20元新鈔周二起可兌換。
    ●新盤專輯：
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    -WEST PARK兩房裝修示範單位首曝光。
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