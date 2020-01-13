【市後重點睇】港匯低見7.7723 道期續揚
2020年01月13日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數處97.3水平，離岸人民幣(CNH)報6.8986，港匯跌幅擴大，低見7.7723，美元兌日圓報109.6。歐元兌美元報1.1123，英鎊跌穿1.3關。金價報1,552美元。布油升越65美元，紐油報59.12美元。道指期貨升79點。
●市後關注點
-17:30 英國11月工業生產、國內生產總值(GDP)
-20:00 印度12月消費物價指數
●恒生指數全日升316點或1.11%，報28,954點，主板成交1,118億元。騰訊升1.96%，收報406.4元，為全日高位。https://bit.ly/3a5LqAc
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●亞洲股市：韓股升1%，台股漲0.7%。
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●耀才證券延長暗盤交易時段1小時。
●美財長：波音737 MAX危機勢拖累經濟增長。
●恒指公司就同股不同權(WVR)及第二上市公司應否「染藍」諮詢。
●內地去年汽車產銷量俱跌約8%，仍為全球最大市場。
●耶倫：不太支持負利率，料中美局勢短期趨緩和。
●外媒分析：為何港元近月走勢異常？有何啟示？https://bit.ly/35MuKKI
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