深圳寫字樓空置率飆至22%　政府研改公寓出租

深圳住房建設局日前發布通知，就閒置商業及寫字樓改為公寓出租進行徵求意見。有市場分析認為，除了深圳寫字樓空置率過高之外，內地經濟下滑導致深圳財政收入減少，或藉這次「商改租」新政來增加收入。

深圳住建局的徵求意見稿稱，提議的目的在於激活現存閒置商業及寫字樓，增加深圳住宅租賃市場供應。當局承認，在互聯網對傳統商業持續衝擊及整體經濟遭遇負面因素的影響下，傳統工商業對空間的需求明顯下降，部分區域商業寫字樓出現閒置，惟深圳商業寫字樓供應量卻持續增長，可能加劇商業寫字樓閒置劣勢。

內媒報道引用跨國地產顧問公司戴德梁行報告顯示，在新供應及需求疲弱下，去年深圳甲級寫字樓空置率按年上漲6.33個百分點至22.04%。為應對委靡的市場需求，部分業主不斷調整租金，令寫字樓租金持續回落，截至去年底止，深圳甲級寫字樓租金已連續4季回落，按年更下降12.3%。

深圳寫字樓市場或可反映內地經濟放緩，同時意味着地方財政面臨經濟下滑的大勢，需要削減支出。深圳市財政局局長湯暑葵早前指出，深圳政府將率領各部門過緊日子，今年各單位申報新增項目經費829億元人民幣(下同)，審核後安排642億元，與2018年相比減少78億元。

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