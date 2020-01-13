中海油今年淨產量目標5.3億桶　按年增半成

今年該公司的淨產量目標為5.2億至5.3億桶，其中中國約佔64%、海外約佔36%，而2019年的淨產量將達到約5.03億桶，意味今年目標增半成左右。2021及2022年，公司的淨產量目標分別約5.55億桶和約5.9億桶。

今年該公司的資本支出預算總額為850億至950億元人民幣(下同)。其中，勘探、開發、生產資本化，以及其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額約20%、58%、20%，以及2%。

與此同時，公司今年計劃鑽探227口勘探井，採集三維地震數據約2.7萬平方公里；預計將有10個新項目投產，包括中國海域的蓬萊19-3油田4區調整/蓬萊19-9油田二期、秦皇島33-1南油田一期、渤中19-6凝析氣田試驗區、旅大16-3/21-2聯合開發項目、南堡35-2油田S1井區、锦州25-1油田6/11井區、流花29-1氣田開發項目和流花16-2油田/流花20-2油田聯合開發項目、圭亞那的Liza油田一期，以及英國的Buzzard油田二期。其中，圭亞那的Liza油田一期已提前投產。

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