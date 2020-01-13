【fb直播】 新經濟股當旺 港股勢升穿二萬九？
2020年01月13日 16:50
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國務院副總理劉鶴周一(13日)率團赴華盛頓簽署中美第一階段協議，帶動恒指高開134點，之後仲要升到唔識停，直逼二萬九關！後市仲有機會升多浸？股民應該有理冇理開Call先？
新經濟股強勢沒法擋！騰訊(00700)話咁易升穿400元；阿里巴巴(09988)以及美團點評(03690)都再創上市新高，高追邊隻賺最多？抑或趁市旺，買手港交所(00388)過年最合適？博新春長假過後愈升愈有？
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