領航投資：中美緊張形勢不會有重大轉機　全球經濟料更弱

投資管理公司領航投資策略及研究部亞太區首席經濟學家及資本市場模型(VCMM)研究團隊主管王黔認為，貿易緊張形勢不會有重大轉機，雖然中美兩國有首階段貿易協議，但兩國之間並沒有互信，相信難有全面及持續的協議，在根本問題未得到解決前，兩國仍有爭端。再加上其他地區持續的地緣政治不確定性，以及無法預測的政策制定成為新常態，料今年環球經濟增長將處於低迷狀態，由去年的4.1%放緩至3.9%。

她相信，美國經濟可以避免出現技術性衰退(即連續兩個季度經濟收縮)，惟料其全年經濟增長僅1%。

中國方面，她預計，中國經濟增長由去年6.2%放緩至今年5.8%，其經濟「硬着陸」風險不大，因中國政府必然會推出寬鬆財政政策以支撐經濟，但有關政策的力度是疑問。不過，她相信中國政府在政策取態會較以前保守，並不會急於推出強效刺激措施，以避免資產泡沫。

她又指，市場毋須太憂慮中國通脹水平，由於豬肉價格上升是涉及供應因素，而最近價格已開始回落，並將會正常化。再者，通脹情況同時要考慮非食品類的數據。

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