景順：台灣今年經濟增長料2.5%　股市樂觀

台灣大選塵埃落定，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，相比政治因素，經濟仍然是台灣2020年股票回報的主要驅動力，預計今年當地GDP增速近2.5%，較市場普遍預期的2.3%為高，主要是當地需求改善，加上生產線及投資遷回台灣當地。

他指，雖然中美之間的潛在衝突及兩岸局勢持續緊張等主要風險仍然存在，但仍對台灣股市保持樂觀，主要由於市場對2020年的企業盈利預測仍然較為保守，隨着宏觀狀況有所改善，數字有上調空間。

趙氏表示，台灣科技公司在表現上領先，並在2019年間接令台灣加權指數錄得28%升幅，迫近歷史高位。觀乎歷史數據，雖然台灣股票的估值看似昂貴，但與成熟市場相比仍相對便宜。

他提到，市場期望政府繼續關注本土經濟問題，如退休金和勞工改革，以促進未來4年經濟發展，加上隨着早前美國落實對中國加徵關稅，台灣出口商迅速及靈活地將其生產線轉移到中國以外的地方，台灣對美國的出口量錄得強勁增長，與亞洲區內整體跌勢形成對比。

另外，台灣政府還實施了「歡迎台商回台投資行動方案」，鼓勵企業將其業務和利潤轉回台灣，帶動2019年私人資本支出投資大幅增加7.5%。

他建議投資者可留意5G、智能手機和人工智能技術的正面發展，相關領域將推動台灣2020年的GDP增長。

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