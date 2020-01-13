梁鳳儀：續與內地商討互聯互通　冀年內有突破

香港證監會副行政總裁梁鳳儀表示，社會事件對該會與內地相關機構商討推進「互聯互通」沒有影響，一如以往與內地有密切溝通。

對於政府期望今年可推ETF通，她指，ETF通可以基金互認或股票通兩個形式進行。前者方面有本身的技術問題，例如會令兩地的ETF出現價差；後者方面，也有一定技術問題。

她續指，現時兩地就ETF通仍未達成一致意見，期望盡量能做大市場，哪個方法可以盡快做到就會盡快做，不涉先後次序，將續與監管機構商討。

至於理財通，她指，這是由香港金管局牽頭，證監會主要提供協助，希望計劃今年內有突破，預期計劃是雙向的，並會用一個穩步的方法推進。

對於證監會早前表示，將就新股的累計投標進行主題檢視，她指該會關注有關過程是否公平、有否誇大需求等，該會希望能提供指引，改善有關市場情況。

至於新股重複申請認購問題，她指個別事件不評論，重申券商跨境招攬客戶，須符合對客戶認識及相關程序等規定，若出現不合規情況，該會將採取行動。

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