郭家耀：「ETF通」倘推出 利好港交所股價
2020年01月13日 17:48
東網電視更多新聞短片
正榮金融業務部副總裁 郭家耀
財經事務及庫務局局長劉怡翔周一(13日)出席論壇後表示，希望與內地交易所買賣基金互聯互通(ETF通)今年開通，惟未有具體推出時間表。至於新股通則需要較長時間進行研究。
正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，若ETF通今年可推出，將可令港交所(00388)「貨架」上的產品增加之餘，同時方便投資者或機構，其交易成本有望降低，相信對於港交所股價會構成利好，但目前難言正面影響有多大。
他並稱，中港之間的新股通推出可推高港交所的集資額，對該所帶來的正面影響會較ETF通更大。至於有關研究需時，相信是因為新股通推出或會與內地的交易所構成直接競爭關係，有關方面的協調需時解決屬正常。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。