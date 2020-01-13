郭家耀：「ETF通」倘推出　利好港交所股價

財經事務及庫務局局長劉怡翔周一(13日)出席論壇後表示，希望與內地交易所買賣基金互聯互通(ETF通)今年開通，惟未有具體推出時間表。至於新股通則需要較長時間進行研究。

他並稱，中港之間的新股通推出可推高港交所的集資額，對該所帶來的正面影響會較ETF通更大。至於有關研究需時，相信是因為新股通推出或會與內地的交易所構成直接競爭關係，有關方面的協調需時解決屬正常。

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