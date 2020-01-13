想做CEO？同你齊齊睇行情！

立志要做行政總裁(CEO)？立即過來睇行情。國際獵頭公司海德思哲出報告，統計環球16個國家指數嘅上市公司共900幾位現任CEO，發現唔同國家對CEO背景偏好非常唔同！

有啲國家特別鍾意做過首席財務官(CFO，或稱財務總監)嘅CEO，包括德國(全球佔比達29%)、挪威(28%)同瑞典(28%)，而美國(52%)、法國(29%)同荷蘭(28%)就傾向任命有首席營運官(COO)經驗者做CEO。特別嘅係，全球只有5%嘅CEO有創業背景！

講到年齡，德國有30歲最年輕嘅CEO，美國就有89歲最老嘅CEO，兩者相差59年歲！全球CEO平均年齡係56歲。

至於個位可以坐幾耐？全球計，54%嘅CEO任期唔到5年，33%唔到兩年，過得超10年嘅唔夠四分之一人！個位穩坐到15年以上嘅，更只得8%！

與10年前相比，依家做CEO所需技能好唔同，所以亦出現一批新型CEO。

呢批新型CEO除要繼續履行同以前一樣嘅管理職責、維持日常營運同對股東負責之外，仲多咗好多其他嘢要顧，包括於持續不斷嘅數碼同業務突破中Lead住對Team、鼓勵員工、應付多樣化嘅職場文化、與不同嘅利益相關團體保時良好關係、仲要顧埋長期可持續發展...各位CEO，辛苦晒！

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