股王接近見頂？騰訊屆「關鍵水平」　2018年升穿後狂瀉

按市值計算，騰訊是恒生指數最大成分股，周一股價曾上漲2%，高見406.4港元。回看2018年3月，Naspers在騰訊股價見頂兩個月後，以每股405元，賣出了1.9億股，從而為業務多元化融資，騰訊亦最終於2018年大幅下跌了23%。

自去年12月初低位以來，騰訊股價已累漲近25%，買入勢頭表明市場有過熱迹象。根據彭博匯編的數據顯示，騰訊過去一個月大部分時間，14天相對強弱指標(RSI)均處於「超買」區域，而股價距離分析師的平均目標價412.97元不到2%，為兩年以來最小。

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