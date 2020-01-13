股王接近見頂？騰訊屆「關鍵水平」 2018年升穿後狂瀉
2020年01月13日 18:06
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騰訊控股(00700)股價近期氣勢如虹，成為國際媒體焦點之一！彭博報道，該股周一(13日)升破一個關鍵水平，就是近兩年前其最大股東南非媒體和投資公司Naspers Ltd.在該水平賣出了2%股份。
按市值計算，騰訊是恒生指數最大成分股，周一股價曾上漲2%，高見406.4港元。回看2018年3月，Naspers在騰訊股價見頂兩個月後，以每股405元，賣出了1.9億股，從而為業務多元化融資，騰訊亦最終於2018年大幅下跌了23%。
自去年12月初低位以來，騰訊股價已累漲近25%，買入勢頭表明市場有過熱迹象。根據彭博匯編的數據顯示，騰訊過去一個月大部分時間，14天相對強弱指標(RSI)均處於「超買」區域，而股價距離分析師的平均目標價412.97元不到2%，為兩年以來最小。
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