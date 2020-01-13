郭明錤：新iPhone將支援兩大5G技術 出貨料8500部
2020年01月13日 18:09
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(Getty Images圖片)
被喻為「地上最強蘋果分析師」的天風國際郭明錤近日發表預測報告指，(Apple Inc.)今年會同時推出兩款不同5G技術的新iPhone，因而令新產品的開發複雜程度更高。
他報告中指，Apple會在下半年的新5G版iPhone發布會中，同時推出支援Sub-6GHz及毫米波(mmWave)兩種機型。
電信業界一般預計Sub-6GHz會是主流，而毫米波因覆蓋距離短，而且在傳輸的過程中信號衰耗大，容易受阻擋，市場對其前景都看得較為審慎。
郭氏又指，5G版iPhone在今年的出貨量可望介乎8,000至8,500萬部，其中，支援毫米波(mmWave)的型僅佔15%至20%。其出貨量預測相起去年iPhone 11系列的7,500萬部出貨量，顯然更為樂觀。
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