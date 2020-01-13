人口危機影響浮現！日本企業因「缺人」而破產創新高

日本人口危機影響持續擴大！外國傳媒報道，日本調查機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)調查顯示，去年日本因缺乏工人相關問題而破產的企業數量達426家，為2013年有紀錄以來的新高，按年增約10%，當中近半數為服務業和建築業，分別達128家和77家。

若細看破產原因，就知道人口危機的嚴重程度，例如因負責人退休、找不到繼任者而破產的公司有270家，比例達63.38%；因僱用不到足夠工人而破產的公司共78家，比例達18.3%；找不到替代退休、轉職員工而破產的公司達44家，比例約10.32%；無法應付勞動成本上升而破產的公司共34家，比例約7.98%。

研究指出，較小的公司特別容易受缺乏工人的影響，而且隨着兼職人員和其他工人的成本不斷上漲，讓日企的營運持續陷困。

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