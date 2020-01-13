保監局：正籌備大灣區保險通　適時公布進展

保險業監管局主席鄭慕智出席亞洲金融論壇後表示，大灣區保險通的籌備及研究工作持續進行中，續與中銀保監保持緊密聯繫，並將適時公布有關進展。

去年第3季香港新造保單保費有雙位數字跌幅，被問到第4季的情況時，他表示，目前未有實際數字，希望經濟環境向好，並冀新一年營商環境平靜。另外，現時環球經濟較脆弱，業界需在發展中做好風險管理。

鄭氏在會上表示，中國內地中產階級人口增加，帶動保險需求，市場預期2030年內地保費將從2018年增長3倍，相信有助亞洲保險業發展。

他指，隨着保險科技發展，香港透過「沙盒」計劃發岀2間虛擬保險牌照，包括一間壽險及一間一般保險公司，並已在運作當中，業界的目標是將香港打造成區域性保險及再保險中心。

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