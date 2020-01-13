德勤連環「劈炮」浪潮未完！再辭任兩企核數師
2020年01月13日 18:41
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮未完！名仕快相(08483)公布，德勤已辭任核數師一職，自2020年1月13日起生效。
德勤於請辭函件中表明，考慮到多項因素包括與審計相關的專業風險、審計費用水平及當前工作流程下其可用的內部資源，德勤決定提出辭任。董事會已議決委任畢馬威會計師事務所為核數師，自1月13日起生效，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺，任期至下屆股東周年大會結束為止。
另外，中國春來(01969)較早前亦公布，德勤已辭任核數師，自2020年1月10日起生效。德勤在辭任函中指出，其關注的問題涉及(其中包括)以下各項的商業理據：債券投資；物業、廠房及設備的若干支出；收購蘇州科技大學天平學院的學校舉辦者權益。
公司認為德勤的決定令人遺憾，已委任中匯安達為新核數師，自1月12日起生效，直至公司下屆股東周年大會結束時為止。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達22間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
根據其他多家公司的公告，德勤辭任的原因也包括核數費用、因應當前工作流程可動用內部資源在內的若干因素等，涉及的上市公司包括主板及GEM。
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