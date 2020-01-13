德勤連環「劈炮」浪潮未完！再辭任兩企核數師

德勤於請辭函件中表明，考慮到多項因素包括與審計相關的專業風險、審計費用水平及當前工作流程下其可用的內部資源，德勤決定提出辭任。董事會已議決委任畢馬威會計師事務所為核數師，自1月13日起生效，以填補德勤辭任後出現的臨時空缺，任期至下屆股東周年大會結束為止。

公司認為德勤的決定令人遺憾，已委任中匯安達為新核數師，自1月12日起生效，直至公司下屆股東周年大會結束時為止。

根據其他多家公司的公告，德勤辭任的原因也包括核數費用、因應當前工作流程可動用內部資源在內的若干因素等，涉及的上市公司包括主板及GEM。

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