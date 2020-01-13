新股專輯：傳諾誠健華醫藥擬月內「闖關」

消息人士透露，尚未有盈利及收入生物科技企業諾誠健華醫藥尋求月內進行上市聆訊，是次集資2億美元(約15.6億港元)。

該公司計劃順利闖關後，在農曆新年假期後進行預路演。高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

該公司為中國生物製藥公司，主要研發用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，目前有1種處於註冊性試驗階段候選藥物、2種處於一或二期試驗階段候選藥物及6種處於IND(臨床研究用新藥上市申請)準備階段候選藥物。

該公司在2015年11月成立，兩位創辦人為醫學界著名人士，分別西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，以及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松。

值得留意的是，公司曾進行7次融資，引入新加坡基金管理GIC、醫療保健投資公司Vivo Capital等投資者，兩者分別持有上市前約5.68%及8.49%。截至2019年6月，其估值達8.8億美元。

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