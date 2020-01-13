中海油：增海上風電比重　去年經營「非常好」

他表示，去年提及的江蘇海上風電項目預計很快併入電網，中海油之後會逐步探索有關業務，爭取在廣東、福建、江蘇和山東地區的海上風電資源。

中海油預告2019年產量及資本開支超額完成之際，還調高今、明兩年產量的指引，預告今年起3年會迭創上市新高。徐可強表示，這是因為公司去年經營狀況「非常好」，不斷加碼勘探方面的投資，現在在建項目及在評價項目分別多達20個和40多個，讓儲量得以快速增長，為未來發展奠定良好基礎。與此同時，公司致力降低老舊油田的資源遞減率。儘管中海油揭示今年的儲量替代率目標有120%(即儲量是年產量的120%)，但會致力超額完成。

中央上月宣布國家石油天然氣管網公司正式成立，徐可強表示，中海油上市公司層面並不涉及管網業務，但管網公司可望拓闊公司天然氣的銷路，加快天然氣業務的發展。至於中央早前擴大對外資開放內地油氣資源，他表示，中海油「沒覺得(國營油公司)佔有甚麼優勢」，中海油只能在有限的礦井範圍加緊開發和勘探工作，盡量多、盡量快地生產石油和天然氣。

首席財務官謝尉志表示，沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織(OPEC)限產為油價奠定良好基礎，其對油價的影響比中美關係、英國脫歐等需求側的因素更大。

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