屯門住宅地35億元批出 符市場預期
2020年01月13日 19:20
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屯門第48區住宅地
踏入2020年政府首次招標出售地皮有結果。地政總署公布，屯門第48區青山公路──青山灣段住宅地以35億元批出，中標財團為佳兆業集團(01638)。以總樓面約582,903方呎計算，每方呎樓面地價6,004元，符合市場預期。
該土地上周收到16份標書，入標財團包括長實集團(01113)、恒基地產(00012)、信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)等大型發展商。亦有佳明集團控股(01271)、嘉華國際(00173)、遠東發展(00035)、建灝地產等中小型財團。
佳兆業集團(01638)傳媒及投資者關係部總監蔡晋表示，公司首次中標投得香港官地，又指對香港樓市前景樂觀，會參考附近樓盤，預期作高檔住宅發展。
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