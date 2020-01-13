貨幣太強累事！泰國出口跌勢加劇
2020年01月13日 19:20
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泰銖匯價持續強勢，打擊泰國經濟。(Getty Images圖片)
泰國過去一年貨幣大幅升值，打擊國家的出口。當地媒體報道，繼去年10月錄得出口總額按年跌4.5%後，官方新公布去年11月出口總額，跌勢更明顯加劇。11月按年下滑7.6%。而
報道指，泰銖匯價強勁，以及國外需求下降，令當地的農產品出口急速下滑，尤其木薯及大米，出口額分別按年跌37.3%及31.5%。
綜觀2019年首11個月，當地出口及進口總額按年分別跌2.8%及5.2%，年初至今的貿易盈餘累計為90億美元。
事實上，泰國央行去年兩度減息共50個基點，一方面希望提振當地經濟，同時亦冀遏抑泰銖升值。去年泰銖匯價飆升7.3%，為最強勁的亞洲貨幣。泰國央行行長Veerathai Santiprabhob早前表示，央行將在未來數月內採取進一步措施，放鬆對資本流出的限制。分析指泰國央行正試圖遏制泰銖的升勢。
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