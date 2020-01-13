樓價UPDATES：藍籌屋苑跌價　美孚低市價一成沽

藍籌屋苑樓價跟隨大市回落，荔枝角美孚新邨三房單位，呎價僅11,606元沽，低市價7至10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地比華利山D座低層2室，實用面積約1,432方呎，套四房連工人套間隔，連車位，去年9月開始放租，原先開價40,000元，經議價後減價2,000元或約5%，終以38,000元租出，實用呎租約27元，業主於2009年8月以約1,600萬元購入，租出享租金回報率約2.85厘。

●西灣河嘉亨灣6座中高層H室，實用面積約492方呎，兩房間隔，望山景，去年12月中放盤，至近日以990萬元沽出，售價與原業主開價相同，實用呎價約20,122元，原業主於2012年8月以約650萬元購入，持貨逾7年轉手帳面獲利約340萬元，物業升值約52%。

●小西灣藍灣半島1座高層C室，實用面積733方呎，套三房間隔，望全海景，獲同區買家以1,388萬元買入，實用呎價約18,936元，原業主於2010年11月以768萬購入，持貨10年，帳面升值80.7%，獲利約620萬元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑3號低層A室，三房間隔，望橋景，實用面積約685方呎，以850萬元放盤約3個月，獲區內客接洽，雙方議價後減價55萬元，以約795萬元成交，實用呎價約11,606元，較市價低約7%至10%，原業主於1988年3月以約70.2萬元購入，轉售帳面賺約724.8萬元，物業升值約10.3倍。

●長沙灣宇晴軒7座高層A室三房戶，望海景，實用面積約554方呎，業主以約24,000元放租1個月，區內家庭客洽詢，並在「零議價」情況下承租，實用呎租約43.3元，業主於2006年4月以約400萬元購入，現享回報約7.2厘。

●將軍澳居屋廣明苑廣新閣中層16室，實用面積646方呎，去年九月放盤，原叫價620萬元，其後累減45萬元，減幅逾7%，成功獲區內白居二買家承接，未補價第二市場成交價575萬元，實用呎價8,901元，原業主早於1998年4月以123.6萬元購入，持貨近22年將沽售，帳面獲利451.4萬元，單位期內升值逾3.6倍。

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新界區

●馬鞍山居屋錦泰苑錦瑩閣中層3室，實用面積521方呎，兩房間隔，終在未補價第二市場售620萬元，實用呎價11,900元，原業主於2016年3月購入，當時作價387萬元，持貨近4年至今轉售，帳面獲利233萬元，單位期內升值60%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座低層F室，實用面積557方呎，兩房一廳間隔，單位放盤4星期，速獲買家「零議價」以830萬元承接，實用呎價14,901元，原業主於2009年6月購入，當時作價307萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利523萬元，單位期內升值1.7倍

●大圍薈蕎2翼中層C3室，實用面積399方呎，一房連儲物房間隔，以每月16,000元租出，實用呎租40.1元，新租客感屋苑樓齡新，即租入單位自住，業主於2018年以717萬元購入，租出單位可享約2.7厘租金回報。

●大圍名城盛薈1座北翼高層B室，實用面積842方呎，三房間隔，放盤兩個月，原開價1,400萬元，獲買家以1,388萬元承接，微減12萬，減幅約1%，實用呎價16,485元，原業主於2011年3月以887萬元購入，持貨近9年至今轉售，帳面獲利501萬元離場，單位期內升值56%。

●沙田欣廷軒3座低層E室，實用面積396方呎，兩房間隔，去年6月放盤，原叫價790萬元，累減75萬元，減幅9%，成功以715萬元成交，實用呎價18,056元，原業主於2002年12月購入上述單位，當時作價179萬元，持貨逾17年至今沽售，帳面獲利536萬元，單位期內升值3倍。

●沙田第一城本月暫錄約11宗買賣，單位為41座低層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，以499萬元易手，實用呎價17,570元，原業主則於2014年以316萬元購入，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利183萬元離場，期內升值約57.9%。

●元朗朗屏8號5座中層E室，實用面積371方呎，一房間隔，開價588萬元，議價後以580萬元沽出，實用呎價15,633元，原業主於2016年4月以436.2萬元一手買入，持貨近4年，帳面獲利約143.8萬元，升值約33%。

●元朗蝶翠峰8座高層B室，實用面積461方呎，兩房間隔，叫價540萬元，新近以538萬元成交，實用呎價11,670元，新買家為用家，原業主則於2006年5月以135萬元買入，持貨逾13年，帳面獲利約403萬元，升值約3倍。

●屯門居屋富健花園8座中層C室，實用面積484方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，減價13萬元，加上屋苑屬區內最新的居屋，可承做較長年期的按揭，終獲區內白居二中籤者，於未補價第二市場以405萬元購入自用，實用呎價為8,368元，原業主於1999年以約76.3萬購入，是次轉手帳面獲利約328.7萬元，單位升值逾4倍。

●屯門冠峰園5座低層F室，實用面積580方呎，兩房兩廳，單位可即租即住，加上屋苑鄰近市中心地帶，同區租客決定以月租13,000元承租，實用呎租22.4元，如以現時同類型單位的銀行估值約524萬作計算，租金回報率達3厘。

●屯門恒順園3座中層A室，實用面積640方呎，三房兩廳設計，區內客以16,000承租，實用呎租25元，如以同類型單位銀行估值約671萬計算，租金回報率達2.9厘。

●屯門市廣場8座中層E室，實用面積356方呎，兩房間隔，叫價508萬元，近日獲買家議價至505萬元成交，實用呎價14,185元，新買家原居於九龍，數月前售出自住物業，屬意屯門區發展成熟，剛巧上址原業主打算移民，將單位放售，輕微議價便迅速簽約入市，原業主則於2016年以368萬元買入，持貨3年多，帳面獲利約137萬元或37%。

●青衣區本月至今錄約13宗二手買賣，其中夾屋宏福花園1座低層D室，實用面積712方呎，三房間隔，享海景及青衣運動場景，去年7月已放盤，叫價1,100萬元，期間因應市況多次下調叫價，不過減幅有限，踏入新一年，原業主希望盡快賣樓過新年，日前將叫價大幅減至950萬元，因同類放盤叫價大多數1,000萬元以上，吸引區內客洽購，議價後以928萬元成交，實用呎價13,034元，做價屬同類單位10個月新低。

●東涌東環3B座中層6室兩房戶，實用面積約463方呎，原先叫價約660萬元放盤約1個月，日前獲外區首置客出價承接，雙方議價後減價至620萬元成交，實用呎價約13,391元，原業主於2015年1月以約451.3萬元購入上址，持貨至今轉手帳面獲利168.7萬元，期內物業升值約37.4%。

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