別太亢奮！股市3大潛在風險不容忽視

外國傳媒報道，踏入2020年，市場對美股前景依然表現亢奮，嚴重忽視了3大潛在風險：估值過高、地緣政治不穩定，以及債務不斷激增。

●估值過高

德意志銀行上周五(10日)發表報告預警，投資者太樂觀，造成目前股市估值過高。根據往績，上次美股升至如此高的估值是2018年1月，之後就在2月上演大冧市，標指大挫近10%。

值得注意的是，德意志銀行首席全球策略師Binky Chadha準確預測2019標指走勢，也是最看好美股的分析師之一，惟如今只預期標指今年底僅達3,250點，低於目前水平。

●地緣政治不穩定

本年一開首，美國總統特朗普就向世界證明，除了中美貿易戰外，伊朗也要注意！英國前外交官、商業顧問公司Alavan Business Advisory主管Alastair Newton表示，對投資者來說，2020年美伊局勢的發展將較中美貿易戰更重要，主要是伊朗仍有機會向美國作出報復，尤其是網絡攻擊。他指出，美伊惡劣的關係會每況愈下，目前沒有迹象顯示，雙方可尋求外交途徑解決衝突。

另外，投資者不應該認為中美貿易問題已解決，未來兩國關係仍可能威脅市場。

●債務不斷激增

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)曾警告，下一個熊市將是他一生見過最糟糕的熊市，主因是債務不斷攀升。

事實上，世界銀行上周發表的半年度《全球經濟展望》報告亦警告，隨着借款金額升至過去50年以來新高，全球債務危機恐即將到來。2018年全球債務佔GDP比例升至230%，其中，新興市場與發展中經濟體債務總額佔GDP比例達170%，雙雙創下歷史新高。

世銀警告，目前的危機與之前3次非常相似，包括1970至1989年、1990至2001年，以及2002至2009年。

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