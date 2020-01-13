研究報告：Apple迅速稱霸無線耳機市場　佔比達71%

外媒引述調研機構Strategy Analytics的報告指，2019年真無線(TWS)耳機的全球銷量增長達200%。其中，蘋果公司(Apple Inc.)成為市場的大贏家，其AirPods的全年總銷量預計達6,000萬對；而Apple亦迅速進佔市場，其AirPods佔全球TWS耳機市場的71%市場份額。

報告指，無論從銷量、營收及市場份額來看，Apple的優勢已十分牢固，短期至中線全球都難有另一間廠商可以撼動。

可預見的未來，在真無線藍牙耳機的銷量或收入方面，不太可能有任何一家廠商能取代蘋果。

不過，Strategy Analytics亦指，TWS耳機晶片組過去6個月已經下降一半，預計將為走廉價路線的廠商帶來機遇，令市場收入增加。該機構更預測，未來數年，包括Apple等多家廠商收入來源中，TWS耳機的佔比將持續增加。

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