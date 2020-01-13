繼日本後...南韓部分便利店也非24小時了

日本由於面對人口危機，故不少地方的便利店因顧客不足，已沒有24小時經營的價值，想不到這情況蔓延至南韓，開始有便利店非24小時營業，惟原因不同。

日本傳媒報道，受累於南韓政府規定上調最低工資和深夜工資加倍，當地便利店3大龍頭GS Retail、BGF Retail，以及樂天集團，已允許便利店加盟者在連續3個月深夜虧損的情況下，停止夜間營業。

目前GS Retail旗下13,899家GS25門市中，有14%縮短營業時間；BGF Retail旗下13,820家CU門市中，有1/5縮短了營運時間；由樂天集團經營的10,005家7-11門市中，縮短營業時間的比例約18%。

除了成本問題，報道又指，改變便利店24小時營業方式的關鍵之一是2014年進入市場、屬南韓新世界百貨旗下的E-Mart！該公司為了吸引加盟者，可讓他們選擇在深夜時段停止營運，結果在短短5年內擴張到4,438家，成為南韓第4大便利店營運商。

事實上，在南韓經營便利店也非好賺的業務，每日平均銷售額僅約日本的1/3，約157萬韓圜(約1.05萬港元)。

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