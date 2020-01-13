道指早段升27點　美企上季純利料倒退1.6%

憧憬中美貿易緊張關係緩和，美股周一(13日)早段回穩，道指升27點，報28,850點；納指漲30點至9,208點。

隨着中美即將在周三(15日)正式簽署首階段貿易協議及中東局勢稍為紓緩，市場焦點或轉到周二(14日)開始的美企業績期。據外電統計顯示，分析員料去年第4季美企整體純利跌1.6%。然而，分析員普遍預期美企盈利已見底，今季預期將轉為增長3.2%，全年料升9.1%，

摩根大通周二率先公布業績，股價周一早段報136.31美元，升0.17%。

其他公司消息方面，瑜伽服品牌Lululemon調高第4季每股純利預測至介乎2.22至2.25美元，股價早段升2.01%至239.56美元。

至於福特汽車於中國汽車銷售減少26.1%，連跌3年，但稱高檔次汽車市場佔有率已穩定下來。福特股價早段報9.25美元，跌0.11%。

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